Allerdings wird in dem kurzen Clip nicht klar, wen Harry der Lügen beschuldigt. Möglich, dass sich die Aussage gegen die britische Boulevardpresse richtet und nicht gegen den Palast. Quellen aus dem Umfeld von Harry und seiner Frau Herzogin Meghan (41) sagten laut «The Telegraph», die Kommentare des Herzogs würden in einen Kontext gestellt, wenn die nächsten Folgen am Donnerstag (15. Dezember) ausgestrahlt werden.