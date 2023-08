Dianas «Love Boat» gesunken: «Cujo» liegt auf dem Grund des Meeres

Auch Hollywood-Grössen waren an Bord

Dodi Al-Fayed, der einstige Besitzer der «Cujo», hatte in den 90er-Jahren zirka eine Million Pfund (etwa 1,16 Millionen Euro) investiert, um die Yacht auf Vordermann zu bringen, ehe er Diana medienwirksam an Bord holte. Die Yacht wurde 1972 im Auftrag eines erfolgreichen amerikanischen Auto-Händlers gebaut. In den 80er-Jahren übernahm sie der Sohn des mutmasslichen Waffenhändlers Adnan Kashoggi und verkaufte sie später an seinen Cousin, Dianas Liebhaber Dodi Al-Fayed. Vor Diana schmückte sich Al-Fayed bereits mit berühmten Gästen wie Brooke Shields, Clint Eastwood, Tony Curtis und Bruce Willis an Bord der «Cujo». Nach Dianas und Dodis Tod 1997 geriet das Boot in immer schlechteren Zustand. 2020 kaufte der vorerst letzte Eigentümer die Yacht in einer Auktion und liess sie renovieren. Bis zu ihrem Untergang galt sie als gut gewartet und einsatztauglich.