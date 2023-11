Dianas Todes-Crash in «The Crown»: Das macht der Überlebende heute

Mit Hilfe einer Ghostwriterin schrieb Trevor Rees–Jones dann ein Buch über den Unfall, das im Jahr 2000 veröffentlicht wurde und den Titel «The Bodyguard's Story: Diana, the Crash, and the Sole Survivor»(deutsch: «Die Geschichte des Leibwächters: Diana, der Unfall und der einzige Überlebende») trägt. Er wollte damit den bizarren Geschichten und Verschwörungstheorien rund um die Ereignisse des 31. August 1997 ein Ende bereiten. In dem Buch erklärte er, dass er sich kaum an den Unfall erinnern könne.