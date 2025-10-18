Diane Keaton: Sarah Paulson durchlebt «hochgradig traurige Zeit»

Hollywood nimmt Abschied

Die Filmwelt steht nach dem Tod von Diane Keaton immer noch unter Schock. Die Würdigungen für die legendäre Schauspielerin reissen seitdem nicht ab: Unter anderem Keanu Reeves (61), der mit Keaton für «Was das Herz begehrt» vor der Kamera stand, trauerte gegenüber «The Hollywood Reporter» um eine «aussergewöhnliche Künstlerin und einen einzigartigen Menschen». Richard Gere (76) bezeichnete sie in der «Today Show» als «vollkommen originell». Sie sei bei ihrer Zusammenarbeit «lieb und sanft» gewesen. «Und ich glaube, jeder, der jemals mit ihr gearbeitet hat, denkt: ‹Das ist ein echter Mensch.›»