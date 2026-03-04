Diane Kruger begeistert in Paris mit kunstvollem Kleid

Besondere Verbindung zu Paris

Diane Kruger ist ein gern und oft gesehener Gast in der französischen Hauptstadt: Die in Niedersachsen geborene Schauspielerin ging mit 18 Jahren nach Paris, um als Model zu arbeiten. Nach einigen Jahren nahm sie dort Schauspielunterricht, 2004 gelang ihr der internationale Durchbruch mit der Rolle der Helena in «Troja». Inzwischen pendelt sie mit ihrem Partner «The Walking Dead»–Star Norman Reedus (57) und ihrer Tochter zwischen den USA und Frankreich.