Diane Kruger: «Das ist die Arbeit, von der ich immer geträumt habe»

Diane Kruger (49) feiert gerade einen Karrierehöhepunkt. Die Schauspielerin, die aus Niedersachsen stammt, hatte ihren internationalen Durchbruch mit dem Film «Troja» zwar schon 2004, die aktuelle Phase ihrer Karriere sei aber die beste, die sie je hatte, erklärte die 49–Jährige laut «People».
Gegenüber dem Magazin fügte Diane Kruger hinzu: «Plötzlich sind all diese grossartigen Projekte auf mich zugekommen.» Es seien «zwei unglaublich tolle Jahre» gewesen, «in denen ich das Gefühl habe, die Arbeit gemacht zu haben, von der ich immer geträumt habe, und jetzt trägt sie Früchte.» Die Schauspielerin erklärte weiter: «Wir befinden uns in einer seltsamen Phase meines Lebens, in der es viel mehr Möglichkeiten für Frauen und für Frauen in meinem Alter gibt.»
Kruger, die schon in den 1990er Jahren nach Paris ging, um als Model zu arbeiten, sagte zudem: «Zurück in Frankreich zu sein, um an einigen französischsprachigen Projekten zu arbeiten – darunter auch ‹The Seduction›, das gerade erschienen ist – war eine wirklich coole Zeit in meinem Leben.» Ihre letzte Rolle in einem französischen Film hatte Kruger 2012 in «Leb wohl, meine Königin». In der HBO–Produktion «The Seduction» spielt sie die Rolle der Madame De Rosemonde, einer einflussreichen Persönlichkeit der französischen Elite im 18. Jahrhundert.
«Ich habe lange gebraucht, um mich wieder zu sortieren»
Nach der Geburt ihrer Tochter Nova im Jahr 2018, die sie mit Partner Norman Reedus (56) bekam, hatte sich Diane Kruger zwischenzeitlich von der Schauspielerei zurückgezogen. «Ich habe acht Monate lang nicht gedreht oder gearbeitet, nachdem ich sie bekommen hatte, und ich habe lange gebraucht, um mich wieder zu sortieren... Ich würde sagen, es hat gut zwei Jahre gedauert, bis ich mich wieder wie ich selbst gefühlt habe», so Diane Kruger, die nun ebenfalls in «Little Disasters» auf Paramount+ zu sehen ist, laut dem US–Magazin. Auch im Kinofilm «Amrum», der Anfang Oktober in den deutschen Kinos anlief, ist sie dabei.
«Nova ist jetzt sieben Jahre alt, und ich habe das Gefühl, dass ich das wieder aufnehmen kann und mich dabei wohlfühle, ohne mir allzu viele Sorgen machen zu müssen.»