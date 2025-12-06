Diane Kruger: «Das ist die Arbeit, von der ich immer geträumt habe»

«Ich habe lange gebraucht, um mich wieder zu sortieren»

Nach der Geburt ihrer Tochter Nova im Jahr 2018, die sie mit Partner Norman Reedus (56) bekam, hatte sich Diane Kruger zwischenzeitlich von der Schauspielerei zurückgezogen. «Ich habe acht Monate lang nicht gedreht oder gearbeitet, nachdem ich sie bekommen hatte, und ich habe lange gebraucht, um mich wieder zu sortieren... Ich würde sagen, es hat gut zwei Jahre gedauert, bis ich mich wieder wie ich selbst gefühlt habe», so Diane Kruger, die nun ebenfalls in «Little Disasters» auf Paramount+ zu sehen ist, laut dem US–Magazin. Auch im Kinofilm «Amrum», der Anfang Oktober in den deutschen Kinos anlief, ist sie dabei.