Diane Kruger erhält «Goldenes Auge» auf dem Zurich Film Festival

Durchbruch als Helena in «Troja»

Kruger, die in Hildesheim aufwuchs und ihre Karriere als Model begann, hatte als Helena an der Seite von Brad Pitt (59) in Wolfgang Petersens (1941-2022) «Troja» ihren internationalen Durchbruch. Fortan arbeitete sie unter Star-Regisseuren wie Quentin Tarantino, Robert Zemeckis, Fatih Akin, Neil Jordan, Agnieszka Holland, Benoit Jacquot oder Bille August. Besonders gefeiert wurde sie 2009 für ihre Darstellung der deutschen Schauspielerin und Spionin Bridget von Hammersmark in Tarantinos «Inglourious Basterds». Für ihre Hauptrolle der Katja Sekerci in Fatih Akins «Aus dem Nichts» 2017 durfte sie auf dem Festival in Cannes den Preis als beste Darstellerin entgegennehmen.