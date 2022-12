Diane Kruger funkelt in Berlin beim «GQ»-Award

Auch Hollywood-Star Eddie Redmayne war in Berlin

Kruger wurde bei der Veranstaltung als «Woman of the Year» ausgezeichnet. Neben ihr nahm Hollywood-Schauspieler Eddie Redmayne (40) den Preis als «Actor of the Year» entgegen. «Sportsman of the Year» wurde der österreichische Fussball-Profi David Alaba (30), der aktuell für Real Madrid spielt. «Designer of the Year» darf sich nun die britisch-jamaikanische Modemacherin Martine Rose (42) nennen. Zudem wurde 2022 erstmals der «Human Rights Activist of the Year» vergeben - an Menschenrechtsaktivstin Düzen Tekkal (44).