Diane Kruger im modernen «Frühstück bei Tiffany»-Look

Eine moderne Interpretation von Holly Golightly

Den roten Teppich betrat die deutsche Schauspielerin in einem eleganten Kleid in einem zarten Rosé–Ton. Der Schnitt des Kleids war an Hepburns ikonischen Look angelehnt, über mehr Referenz verfügten jedoch Krugers gewählte Frisur, Make–up und Schmuck. Das Hairstyling mit kurzem Micro–Pony und eleganter French–Twist Hochsteckfrisur war eine klare Anlehnung an den Film, zudem trug sie den ikonischen Lidstrich und mit Diamanten besetzten Schmuck von Tiffany.