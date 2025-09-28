Diane Kruger in schwarz-weisser Punkt-Kombi beim Filmfest Hamburg

XXL–Blazer und Minirock

Wie sie anschliessend in ihrer Instagram–Story verriet, stammt das Outfit von dem französischen Label Patou. Im Juli hatte die Schauspielerin die Frühjahrs–/Sommer 2026 Show der Marke während der Pariser Fashion Week besucht. Nun bedankte sie sich für «die Kollektion meiner Träume», die sie in Hamburg tragen durfte. Sie bestand aus einem grossen weissen Blazer mit grossen, dunklen Punkten, einem dunklen Mini–Rock mit kleinen, weissen Punkten sowie einem kurzen schwarzen Netzoberteil, das den Bauch freiliess. Dazu kombinierte der in Algermissen bei Hildesheim geborene Star schwarz–weiss gestreifte Pumps. Ihre blonden Haare trug sie glatt nach hinten.