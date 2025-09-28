Diane Kruger in schwarz-weisser Punkt-Kombi beim Filmfest Hamburg

Diane Kruger (49) hat bei der Deutschlandpremiere des Kinofilms «Amrum» beim Filmfest Hamburg alle Blicke auf sich gezogen. Sie schritt am Samstag in einer auffälligen gepunkteten Kombination über den roten Teppich des Cinemaxx Dammtor.
XXL–Blazer und Minirock
Wie sie anschliessend in ihrer Instagram–Story verriet, stammt das Outfit von dem französischen Label Patou. Im Juli hatte die Schauspielerin die Frühjahrs–/Sommer 2026 Show der Marke während der Pariser Fashion Week besucht. Nun bedankte sie sich für «die Kollektion meiner Träume», die sie in Hamburg tragen durfte. Sie bestand aus einem grossen weissen Blazer mit grossen, dunklen Punkten, einem dunklen Mini–Rock mit kleinen, weissen Punkten sowie einem kurzen schwarzen Netzoberteil, das den Bauch freiliess. Dazu kombinierte der in Algermissen bei Hildesheim geborene Star schwarz–weiss gestreifte Pumps. Ihre blonden Haare trug sie glatt nach hinten.
«Passt auf die Kinder in diesem Film auf»
Auf ihrem Instagram–Account würdigte Kruger auch die am Film beteiligten Kollegen. «Team work makes the dream work», schrieb sie zu einem Bild des Ensembles auf dem roten Teppich. Besonders auf die jungen Stars wies sie hin. «Passt auf die Kinder in diesem Film auf. Wie kommt es, dass sie IMMER besser sind als sich selbst», meinte sie zu einem lachenden Smiley und einem roten Herz.
Amrumer durften die Romanverfilmung bereits sehen
Neben Diane Kruger kamen auch die Hauptdarsteller Laura Tonke, Jasper Billerbeck und Detlev Buck zur Premiere. Auch Fatih Akin (52) posierte Arm in Arm mit Kruger. Der Hamburger hat zusammen mit Drehbuchautor und Regisseur Hark Bohm dessen gleichnamigen Roman «Amrum» verfilmt. Er erzählt die Geschichte des zwölfjährigen Nanning, der in den letzten Kriegstagen des Jahres 1945 auf der Nordseeinsel seiner Mutter hilft, die Familie zu ernähren.
Der Film soll am 9. Oktober in die Kinos kommen. Vorab hatten die Amrumer schon das Vergnügen. In mehreren Vorstellungen in der vergangenen Woche strömte fast die gesamte Inselbevölkerung ins Inselkino, wie unter anderem der NDR berichtete.
Filmfest bis 4. Oktober
Das Filmfest Hamburg findet seit 1992 jährlich in den Kinos der Hansestadt statt. Die 33. Ausgabe startete am 25. September. 118 Filme aus 55 Ländern laufen in den 15 Festivalkinos, darunter einige als Welt– oder Deutschlandpremieren. Das Filmfest läuft noch bis zum 4. Oktober.