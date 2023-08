Diane Kruger präsentiert ihren neuen Film im Minirock

Ihr neuer Film ist ein Psychothriller

Kruger spielt die Hauptrolle in dem kommenden Psychothriller, geschrieben und inszeniert vom französischen Filmemacher Gozlan. «Visions» spielt im Süden Frankreichs. Kruger mimt darin die Flugkapitänin Estelle, die glücklich mit einem Arzt verheiratet ist. Nachdem Estelle jedoch eine zufällige Begegnung mit ihrer Ex Ana hat, entwickelt sie wiederkehrende Visionen, Albträume und Halluzinationen. Der Film soll am 6. September in die Kinos kommen.