Diane Kruger schaut bei Rollenangeboten wegen Tochter genauer hin

Seit ihre Tochter auf der Welt ist, hat sich bei Diane Kruger (49) vieles geändert. In einem Interview mit dem US–Magazin «People» erklärt sie, wie sehr die Mutterschaft auch ihren Blick auf mögliche Rollen beeinflusst hat. Mittlerweile überdenkt die Schauspielerin sorgfältiger, welche Filmprojekte für sie infrage kommen. «Ich denke, die Rollen, die ich wähle, haben sich verändert», so Kruger. Denn die siebenjährige Nova stellt viele Fragen – und ihre Mutter will Antworten parat haben.