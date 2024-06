Diane Kruger übernimmt Hauptrolle in Psychothriller

Darum geht es in «Little Desaster»

Die Handlung der Serie setzt in einem Krankenhaus an: Jess (Kruger) bringt ihre kleine Tochter mit einer Kopfverletzung in die Klinik zu ihrer guten Freundin sowie Notfallmedizinern Liz (Joyner). Die Umstände, die zur Wunde geführt haben, kann sie vor Ort nicht erklären. Als diensthabende Ärztin muss Liz die Entscheidung treffen, ob sie das Jugendamt informiert oder nicht. Dieses Dilemma löst eine Kette von Ereignissen aus, die zeigen, wie ein einziger Moment Familien und Freundschaften zerbrechen und zerstören kann.