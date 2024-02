Diane Kruger überrascht im rosafarbenen Babydoll-Minikleid in Paris

Diane Kruger (47) glänzte bei der 49. César–Verleihung am Freitag (23. Februar) in der Pariser Konzerthalle Olympia mit einem besonderen Look. Die Schauspielerin wählte ein rosafarbenes, hochgeschlossenes Babydoll–Minikleid mit langen Ärmeln. Die Patchwork–Robe, die aus unterschiedlichen Stoffen mit leichtem Muster bestand, wurde durch Tüll–Details am hinteren Saum und insbesondere durch Schnürungen an Ärmeln, Oberteil und Rock zum Blickfang. Die Schnürungen endeten in lockeren Schleifen, deren Enden teilweise bis zum Boden reichten.