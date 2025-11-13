Diane Kruger zeigt sich in Paris im weissen Minikleid

Die Handlung spielt während des Ancien Régime im 18. Jahrhundert und dreht sich um die Intrigen der Marquise de Merteuil und des Vicomte de Valmont, gespielt von Vincent Lacoste (32). Als Prequel zu «Gefährliche Liebschaften» (1988) mit Glenn Close (78) in der Rolle der Marquise Isabelle de Merteuil erzählt die Serie vom Aufstieg der jungen Merteuil, dargestellt von Anamaria Vartolomei (26). Die Synopsis verspricht laut «Mail Online»: Um die Heldin der eigenen Geschichte zu werden, muss man manchmal der Bösewicht in anderen Geschichten sein...