Diane von Fürstenbergs Ehemann macht seine Homosexualität öffentlich

Grosse Liebe zu Diane von Fürstenberg

Obwohl er sich seiner Homosexualität immer sicher gewesen sei, sei die Liebe zu Diane von Fürstenberg dennoch echt. «Es gab zwar viele Männer in meinem Leben, aber nur eine Frau, und die kam erst mit 33 Jahren in mein Leben», so Diller. Die Beziehung zu der Designerin habe «viele komplexe Aspekte», mit denen er selbst niemals gerechnet habe: «Ich bin mir durchaus bewusst, dass dieser Teil meines Lebens Verwirrung und viele Spekulationen ausgelöst hat. Eine Beziehung, die mit Gleichgültigkeit begann und sich dann zu einer Romanze entwickelte, die für uns so natürlich war wie das Atmen, überraschte uns und alle anderen. Es ist wirklich das Wunder meines Lebens.»