Diane Warren geht auch bei ihrer 17. Oscar-Nominierung leer aus

Diane Warren (69) hat bei der Oscarverleihung einen Rekord aufgestellt, auf den sie sicher gerne verzichtet hätte. Zum 17. Mal war die Songwriterin für den wichtigsten Filmpreis der Welt nominiert – und zum 17. Mal ging sie mit leeren Händen nach Hause. Der Oscar in der Kategorie «Bester Song» ging wie erwartet an «Golden» aus dem Netflix–Megahit «KPop Demon Hunters».