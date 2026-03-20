Diane Warren sieht sich als «grösste Verliererin aller Zeiten»

Bereits zum 17. Mal war Songwriterin Diane Warren (69) bei den diesjährigen Academy Awards für einen Oscar nominiert – und ging zum 17. Mal leer aus. Damit hält die US–Amerikanerin den Rekord für die meisten erfolglosen Oscar–Nominierungen.
Ihr Negativ–Rekord veranlasste Warren nun, sich als «grösste Verliererin aller Zeiten» zu bezeichnen. Diese Aussage machte sie im Gespräch mit dem NBC Los Angeles Journalist Robert Kovacik. «Ich habe viele Schlagzeilen gelesen, dass ich jetzt die grösste Verliererin aller Zeiten in der Geschichte der Oscars bin», sagte Warren und lachte. «Aber hey, wissen Sie was? Ich nehme es so hin. Das bedeutet ja, dass ich all die Male nominiert war.» Sie fügte hinzu, dass für sie alle Nominierungen mehr Gewicht hätten als ein einzelner Oscar–Sieg in einem Wettbewerb.
Warren war in diesem Jahr für den besten Originalsong für «Dear Me» nominiert, gesungen von Kesha (39) und geschrieben für Warrens Dokumentarfilm «Relentless». Im Laufe ihrer Karriere gewann Warren neben ihren 17 Oscar–Nominierungen auch einen Ehrenoscar, überreicht von Cher (79), sowie einen Grammy, einen Emmy und zwei Golden Globes.
Kesha zeigt Mitgefühl
In einem Instagram–Post nach den Oscars teilte Warren eine der Schlagzeilen, die ihre rekordverdächtige Pechsträhne thematisierte. In den Kommentaren drückte Kesha – die Warrens letzten Oscar–nominierten Song gesungen hatte – ihre Unterstützung für die Songwriterin aus und lobte ihren nachhaltigen Einfluss auf die Musikindustrie.
«Ich bin so stolz auf dich und es war mir eine Ehre, diesen unglaublich besonderen Song von dir zu singen. Du brauchst keinen Preis, um zu wissen, wie sehr du diese Branche und diese Welt beeinflusst hast», schrieb die Sängerin. «Du hast den Soundtrack zu unserem aller Leben mitgeschrieben!»
Wenige Tage nach der Oscarverleihung meldete sich Warren erneut auf Instagram zu Wort, um ihren Fans zu zeigen, dass sie sich von ihrem jüngsten Verlust nicht unterkriegen lässt. Sie teilte ein Selfie vor ihrer Tastatur, einen Stift in der Hand, und schrieb dazu: «Okay, weiter zum nächsten Song!»