Diät für «Ant-Man»: Mineralwasser war das Highlight für Paul Rudd

Das sehen offenbar viele anders. Paul Rudd wurde 2021 zum «Sexiest Man Alive» gekürt. Der Hollywood–Star schlüpft seit dem «Ant–Man»–Film 2015 in die Rolle des Marvel–Helden. 2016 war er damit in «The First Avenger: Civil War», später in «Ant–Man and the Wasp» (2018) und in «Avengers: Endgame» (2019) zu sehen. 2023 folgte «Ant–Man and the Wasp: Quantumania».