«Dick Brave springt ein, wenn Sasha nicht mehr weiss, was los ist»

Sie sind zum ersten Mal seit über einem Jahrzehnt wieder in die Rolle des Dick Brave geschlüpft. Wie kam es dazu?

Sasha: Dick Brave springt oft ein, wenn Sasha nicht mehr so richtig weiss, was jetzt los ist. Das war schon beim ersten Mal so, da war ich sehr erschöpft – heute würde man vielleicht Burnout dazu sagen. Da kam dieses Dick–Brave–Ding zum ersten Mal auf. Das zweite Mal dann auch so nach sieben Jahren wieder. Und jetzt wieder. Es ist nicht immer der gleiche Zeitabstand dazwischen, aber es ist immer das gleiche Gefühl dazwischen.