Dick Cheney: Ehemaliger US-Vizepräsident unter George W. Bush ist tot

«Dick Cheney war ein grossartiger und guter Mann, der seine Kinder und Enkelkinder lehrte, unser Land zu lieben und ein Leben in Mut, Ehre, Liebe, Freundlichkeit und mit Fliegenfischen zu führen», wird aus dem Statement zitiert. «Wir sind über alle Massen dankbar für alles, was Dick Cheney für unser Land getan hat. Und wir sind über alle Massen gesegnet, diesen edlen Riesen von einem Mann geliebt zu haben und von ihm geliebt worden zu sein.»