Diddy veröffentlicht nach über zehn Jahren ein neues Album.

Der New Yorker Musiker Sean «Diddy» Combs (53) veröffentlicht am heutigen Freitag (15. September) ein neues Album auf seinem eigenen R&B–Label Love Records. Mit «The Love Album: Off the Grid» meldet er sich nach rund dreizehn Jahren zurück. Seine letzte Platte «Last Train to Paris» veröffentlichte er im Jahr 2010 mit dem Hip–Hop–Duo Dirty Money. Das letzte Solo–Album «Press Play» stammt aus dem Jahr 2006.