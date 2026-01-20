Die 3-5-Methode: Contouring war noch nie so leicht

Anleitung zur 3–5–Methode

Bei der 3–5–Methode geben ebendiese Zahlen die Platzierung von Contour und Highlighter vor. Zuerst werden mit der dunklen Seite eines Contouring–Stifts oder mit einem flüssigen Produkt drei Punkte gesetzt: einer unterhalb des Augenbrauenendes, einer parallel dazu auf der Wange und der letzte weiter in Richtung Kinn am Kiefer. Die Punkte lassen sich zu einer Drei verbinden. Danach kommt die Fünf. Dazu die Eckpunkte der Zahl mit einem hellen Ton aufmalen. Die Zahl beginnt mit dem oberen Balken nah unter dem Auge, verläuft an der Nase entlang und endet noch vor dem Kinn unter der Lippe.