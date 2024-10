Die «Allianz» bröckelt: Neues Paar im «Sommerhaus der Stars»

Doch die Allianz beginnt zu bröckeln. Schon die Tatsache, dass sich Stefan und Theresia in der letzten Nominierungsrunde nicht an die Absprache gehalten hatten, stösst Raúl und Co. bitter auf. Bei einer Runde Flaschendrehen im Garten zeigen sich die Risse offen. Can (29) spricht Stefan direkt auf die Abweichung an, der weigert sich, sich zu rechtfertigen. Cans Mitintriganten sind schockiert über seine plumpe Attacke.