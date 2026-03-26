«Die Apple-Story»: Ein Konzern «wurde zum Monster»

«Da hat sich die Menschheit fundamental verändert»

Der erste Teil der Reihe steigt mit dem ein, mit dem Apple den Alltag im Heute zuletzt am meisten verändert hat – mit einem «iPod mit Telefonfunktion», wie in einem Bericht im Hintergrund zu hören ist. Die Rede ist natürlich vom ersten iPhone, das 2007 von Jobs vorgestellt wurde. Smartphones hatte es zu diesem Zeitpunkt bereits gegeben, aber erst die Popularität des iPhone machte das Smartphone zu dem, was es mittlerweile ist – ein mächtiger Helfer aus der Hosentasche, auf den fast niemand verzichten möchte und den viele kaum noch aus der Hand legen können. «Da hat sich die Menschheit fundamental verändert», stellt Zukunftsforscher Tristan Horx bezüglich der Vorstellung des iPhones fest. Es habe irgendwie «Lust auf eine digitale Zukunft» gemacht. Und die war damals «noch gut».