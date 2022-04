Die ARD schenkt Frank Elstner eine Sondersendung zum 80. Geburtstag

Wenn eine TV- und Moderationsikone der Marke Frank Elstner (79) am 19. April 80 Jahre alt wird, gibt es nur eine Weise, das gebührend zu feiern: Wie der SWR nun enthüllt hat, bekommt der «Wetten, dass..?»-Erfinder eine Sondersendung zu seinem runden Ehrentag spendiert. Bereits am 15. April wird im Ersten von 21:45 bis 23:15 Uhr die Sendung «Frank Elstner - noch eine Frage!» ausgestrahlt. Am selben Tag ist sie zudem über die ARD Mediathek abrufbar, eine Wiederholung im TV gibt es noch am 18. April ab 20:15 Uhr im SWR zu sehen.