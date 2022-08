Die Ärzte: Kein Nachholtermin für abgesagtes Berlin-Konzert

Die Ärzte mussten am Freitag (26. August) ihr geplantes Konzert auf dem ehemaligen Flughafengelände Tempelhof in Berlin absagen. Schuld war ein aufziehendes Unwetter. Fans, die auf ein Nachholkonzert spekuliert haben, werden jedoch enttäuscht. Wie die Band am Samstag mitgeteilt hat, wird es keinen Ersatztermin geben. «Um eure Kohle zurückzubekommen, wendet euch einfach direkt an eure Verkaufsstellen», heisst es auf der offiziellen Webseite. Zudem sind die Tickets vom Freitag «leider, leider nicht auf die anderen Tage übertragbar».