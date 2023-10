Die-Ärzte-Sänger Farin Urlaub: Der Chefarzt wird 60

Dem Sender n–tv berichtete Urlaub, dass er für diese Arbeiten sogar anerkennende Worte des von ihm verehrten deutschen Star–Fotografen Jim Rakete (72) einheimste, der sie mit den Worten «Was der Farin da den Landschaften abtrotzt, ist schon nicht so schlecht» kommentierte. Sämtliche Einnahmen aus diesen Fotobänden spendete der Ärzte–Sänger, unter anderem an die Organisation «Ärzte ohne Grenzen». «Die Reisen waren Belohnung genug», so Farin Urlaub. «Und ich bin Rockstar und kann es mir leisten. Ausserdem möchte ich nicht, dass jemand den Eindruck bekommt, ich würde mich an Leuten bereichern, die ärmer sind als ich. In den Büchern sind ja auch jede Menge Porträtaufnahmen.»