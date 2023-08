«Die Bachelorette» als Karriereschub? Diese Kandidaten machten es vor

Philipp Stehler

Philipp Stehler (35), ihm folgen rund 259.000 Abonnenten bei Instagram, war 2014 in der Doku–Soap «Berlin Models» zu sehen, grössere Bekanntheit erlangte er jedoch danach mit seiner Teilnahme an «Die Bachelorette» im Jahr 2015. Er wurde am Ende von Alisa Persch auf den dritten Platz gewählt. 2016 ergatterte er eine Gastrolle in «Gute Zeiten, schlechte Zeiten» und war 2018 als Kandidat bei «Bachelor in Paradise» mit von der Partie. Von 2020 bis 2022 stand der ehemalige Polizist für die Sat.1–Scripted–Reality–Serie «K11 – Die neuen Fälle» vor der Kamera. Stehler, der viele Jahre an der Darmerkrankung Colitis ulcerosa litt, hat zudem ein Buch über seine Krankheit geschrieben. Der Ex–«Bachelorette»–Kandidat und seine Frau Vanessa sind im Juni 2023 erstmals Eltern geworden.