«Die Bachelorette»: Die «Nadel im Boyhaufen» hat sich entschieden

Girls' Day mit vier Jungs

Am nächsten Tag lässt Jenny David (25), Adrian (27), André (30) und Oguzhan in einem pinkfarbenen Van vor einem Beauty Salon absetzen. Für sie steht ein «Mädelstag» inklusive Maniküre und Gurkenmaske an. David bleibt beim Brusthaar-Waxing tapfer. Adrian versichert, dass bei ihm «der Knoten» geplatzt sei, nachdem er ganze zwei Stunden über sein Leben nachgedacht hat. André freut sich über ein Einzeldate über den Dächern Phukets. Untermalt von Zikaden-Getöse gesteht ihm Jenny, dass sie Angst vor Fröschen hat, weil sie glaubt, «dass man Warzen bekommt, wenn man die anfasst.» André bleibt nach dem «schönsten Date, das er je hatte» dennoch hoffnungsfroh.