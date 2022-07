«Die Bachelorette»-Finale: Was diese Staffel so besonders gemacht hat

«Ich hoffe, dass ich jeder Frau oder jedem Menschen [...] Mut machen kann, dass man alles schaffen und erreichen kann - auch mit dieser Diagnose», verriet die «Bachelorette» spot on news. Mit dem Schritt, sich mit Glatze zu präsentieren, imponierte sie auch den Kandidaten. «Das war wahnsinnig stark von dir», bekam sie von ihnen zu hören. In den sozialen Medien feierten zahlreiche Fans die Message, die die 30-Jährige damit vermitteln wollte. «Diese Staffel ‹Bachelorette› erinnert mich an ein Zitat von Coco Chanel: ‹Schönheit beginnt in dem Moment, in dem du beschliesst, du selbst zu sein.› Einfach mega!», fasste es ein Fan auf Twitter zusammen.