«Die Bachelorette»: Sharon bricht im Halbfinale ein Herz

Emanuell gesteht Sharon seine Gefühle

Für Emanuell wünscht sich die Bachelorette etwas mehr Action: Er darf oder muss mit ihr eine Hauswand herunterlaufen - aus dem 30. Stock. Der Adrenalinkick kurz vor dem Abstieg macht beide völlig fertig: «Weisst du wie viel Angst ich gerade habe?», sagt Emanuell und streckt seine zitternde Hand nach Sharon aus. Die nimmt sie und entgegnet: «Ich heule gerade!» Die beiden überwinden sich gemeinsam, das Erlebnis verbindet: «Ich bin ganz stolz auf uns, dass wir das gemacht haben - zusammen.» Abends wird es nicht weniger intensiv: Emanuell öffnet sich, erzählt von seiner schwierigen Vergangenheit und gesteht Sharon offen seine Gefühle. Mit dem Deep Talk löst er einiges in ihr aus: «Ich komme an einen Punkt, an dem es nicht mehr nur um Reiz geht, sondern dass mein Herz langsam anfängt mitzuschwingen.»