«Die Bachelorette» und mehr: Diese Liebesshows sind geplant

«Save the Date - Wen heirate ich in 50 Tagen?»

2024 wird bei VOX ein weiteres Experiment gestartet. In «Save the Date - Wen heirate ich in 50 Tagen?» wollen drei Singles in 50 Tagen heiraten. Auf dem Weg zur Hochzeit muss zunächst der richtige Partner oder die richtige Partnerin gefunden werden. Der Sender begleitet die Teilnehmenden bei ihren Dates und den Hochzeitsvorbereitungen und am Ende stellt sich heraus, zum wem und ob die Singles alle Ja sagen. Moderiert wird das Format von Jana Ina Zarrella (46), die mit «Love Island» und «Let's Love - Eine Hütte voller Liebe» bereits Datingshows moderiert hat.