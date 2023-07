«Die Bachelorette»: Wer hat sein Liebesglück gefunden?

Sharon Batttiste

Im Juni 2022 suchte Sharon Battiste (30) als «Bachelorette» ihren Traummann. Gewinner Jan Hoffmann, der auch den ersten Kuss der Staffel bekommen hatte, steht der Ex-«Let's Dance»-Kandidatin bis heute zur Seite. Seit dem Finale ist das Paar glücklich miteinander und teilt dieses Glück auch regelmässig in den sozialen Medien. An ihrem Partner schätze sie besonders, dass er «immer für mich da ist - mein grösster Supporter an guten Tagen und mein Halt an schlechten Tagen», erklärte Battiste Anfang Juli im Interview mit spot on news. Eine Familienplanung mit Hoffmann schliesst die Ex-«Bachelorette» nicht aus. «Alles vorstellbar, aber wir haben noch Zeit, jetzt ziehen wir erstmal zusammen.»