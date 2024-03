«Die Bachelors»: Ahnen und Angehörige durchleuchten die Ladys

Schliesslich steht die letzte Rosenvergabe in Südafrika an, für die Dreamdates geht es nach Mauritius. Dennis ist so aufgeregt wie noch nie. Er schmeisst schliesslich Nadia raus. Körperliche Anziehung war von Anfang an da, «emotional fehlte etwas». Sebastian schickt Freya (25) kurz vor Torschluss nachhause.