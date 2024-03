«Die Bachelors»: Fünf Dreamdates und ein Torschlussfall

Zweites Dreamdate–Doppel, ähnliche Bilder. Sebastian und Eva (27) fahren mit Fahrrädern auf einem Seil in 15 Meter Höhe. Dennis und Katja (28) seilen sich von einem Wasserfall ab. Dabei fällt der «spektakulärste Kuss» in Dennis' Leben. Doch dabei bleibt es nicht. Nach der Action steht wieder «Romantik» am Strand an. Intime Gespräche und Berührungen. Dennis und Katja schmieden Pläne für ein Leben in seiner Allgäuer Heimat.