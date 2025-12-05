Die Backstreet Boys kommen für sechs Konzerte nach Deutschland

Deutschland als Sprungbrett zum Weltruhm

«Wenn wir von einer Heimkehr sprechen, dann deshalb, weil in Deutschland für uns alles ins Rollen kam», erklärt auch Brian Littrell in einem offiziellen Statement zu den Deutschland–Konzerten. «Hier wurde unser Traum Wirklichkeit. Mit diesen Konzerten schliesst sich für uns der Kreis.» Die Ankündigung der Düsseldorfer Konzertreihe folgt auf den enormen Erfolg der «Into The Millennium»–Sphere–Shows in Las Vegas, die bereits von Zehntausenden Fans bei über 20 Auftritten gefeiert wurden.