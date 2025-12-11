«Die Beatrice Egli Show»: Diese Stars und Highlights sind dabei

Die Gastgeberin selbst ist voller Vorfreude: «Ich freue mich sehr auf diese Show, sie ist etwas ganz Besonderes. Denn wir wollen den Menschen einen Samstagabend voller Liebe, Freude und Emotionen schenken», erklärt Egli laut einer SWR–Mitteilung. Der Termin kurz vor dem Fest sei bewusst gewählt: «Diese Show, so kurz vor Weihnachten, geht besonders zu Herzen.»