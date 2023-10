Die Beckham-Doku ist da: Das enthüllen der Fussball-Star und seine Frau

Der negative Medien–Rummel machte damals auch den Start in ihr Familienleben zu dritt nicht gerade einfach. Als Sohn Brooklyn im März 1999 in London geboren worden sei, hätten sie Entführungsdrohungen erhalten. «Als er geboren wurde, dachte ich plötzlich: Wie soll ich ihn beschützen?», erzählt Beckham in der Doku über seine damaligen Ängste. Er habe im Krankenhaus schliesslich mit dem Kopf an die Tür gelehnt geschlafen. «Weil ich paranoid war, dass ihn jemand stehlen würde.»