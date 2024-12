Die Beckhams beim Staatsbankett: Das verbindet sie mit den Royals

Auch Charles' verstorbene Mutter, Queen Elizabeth II. (1926–2022), schien David Beckham sehr geschätzt zu haben, was wohl auf Gegenseitigkeit beruhte. 2003 verlieh sie ihm den «Order of the British Empire». Knapp 20 Jahre später im Jahr 2022 stand Beckham zwölf Stunden lang in der Schlange, um sich an ihrem Sarg von der verstorbenen Queen zu verabschieden.