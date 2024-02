Die beeindruckendsten Rekorde bei den Grammy Awards

Abräumer der Hauptkategorien

Bei den Grammys wird insbesondere der Verleihung der vier Hauptpreise («Big Four») entgegengefiebert. US–Singer–Songwriter Christopher Cross (72) gelang es als erster Künstler, in allen vier Kategorien «Record of the Year», «Album of the Year», «Song of the Year» und «Best New Artist» ausgezeichnet zu werden. Diese Preise staubte er sogar in einem Jahr ab. Adele (35) konnte 2009, 2012 und 2017 die Awards absahnen, Billie Eilish durfte sich über die vier Preise 2020 freuen.