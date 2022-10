Die besten Tipps für die Skincare-Routine im Herbst

Barrierefunktion der Haut stärken

Die natürliche Hautbarriere bietet Schutz vor Fremdstoffen und Mikroorganismen, die nicht aus der äusseren Umgebung in den Körper eindringen sollen, und reduziert zudem den Feuchtigkeitsverlust. Unterstützen lässt sich unsere natürliche Schutzwand aber nicht nur mit Pflegeprodukten. Viel trinken (am besten Wasser und ungesüssten Tee), ausreichend Schlaf und genügend Bewegung an der frischen Luft sind die besten Massnahmen, die man für eine gesunde Haut treffen kann.