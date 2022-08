Die besten Tipps, um einen Kofferverlust beim Fliegen zu vermeiden

Den Koffer fotografieren

Sollte der Koffer doch einmal verloren gehen, hilft ein Foto des Gepäckstücks den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im «Lost and Found»-Bereich, es wiederzufinden. Am besten ist man selbst mit auf dem Bild. Dann kann man sofort belegen, dass es sich tatsächlich um den eigenen Koffer handelt. Wer ganz auf Nummer sicher gehen möchte, kann auch den Inhalt fotografieren. Dann hat man hinterher schwarz auf weiss, was sich alles im Koffer befunden hat.