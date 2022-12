Die bewegendsten Abschiede 2022: Deutschland trauert um die Queen

Bereits im Januar war der Rocksänger Meat Loaf (1947-2022) verstorben. «Er hat so vielen Menschen so viel bedeutet, und es war mir eine Freude, ihn mit der Welt teilen zu können», erklärte seine Frau Deborah Gillespie damals dem US-Magazin «People». «Von dem Tag an, als wir uns kennenlernten, war er meine Welt und ich liebte ihn. Es verging kein Tag, an dem wir dem anderen nicht sagten, wie sehr wir ihn lieben. Kein Tag, an dem wir uns nicht umarmt haben.»