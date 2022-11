Die brasilianische Sängerin Gal Costa ist gestorben

Der brasilianische Präsident trauert

Gal Costa war eine Ikone in der brasilianischen Popmusik. Sie wurde am 26. September 1945 in Salvador geboren. 1964 begann sie ihre Karriere als Sängerin, drei Jahre später erschien ihr Debütalbum. Sie schloss sich daraufhin der «Tropicália»-Bewegung an, die traditionelle brasilianische Musikstile mit moderneren Elementen verband. Costa arbeitete mit vielen bekannten brasilianischen Musikern wie Chico Buarque (78), Milton Nascimento (80) und Caetano Veloso (80) zusammen.