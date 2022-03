Die «Bridgerton»-Stars begeistern bei der Premiere in London

Kurz vor dem Netflix-Start am 25. März haben die «Bridgerton»-Stars am Dienstag in London die Weltpremiere der mit Spannung erwarteten zweiten Staffel der Serie gefeiert. Auf dem roten Teppich zeigte sich unter anderem Hauptdarsteller Jonathan Bailey (33), um dessen Liebesleben als Lord Anthony Bridgerton sich die neue Staffel dreht, in einem klassischen schwarzen Anzug mit Krawatte.