«Die Carolin Kebekus Show»: 32 neue Folgen sind gesichert

Die Zukunft der «Carolin Kebekus Show» ist zunächst gesichert. Wie der WDR am Mittwoch (30. August) bekannt gab, wird der Sender zwei weitere Jahre mit Comedienne Carolin Kebekus (43) zusammenarbeiten. Der WDR–Rundfunkrat hat demnach der Vertragsverlängerung in seiner Sitzung zugestimmt. 2024 und 2025 sollen so 32 neue Folgen von «Die Carolin Kebekus Show» entstehen. Zu sehen sind die Ausgaben der Personality–Show in der ARD Mediathek und im Ersten.«In diesen allgemein sehr turbulenten Zeiten freue ich mich umso mehr auf zwei weitere ‹DCKS›–Jahre mit dem WDR, der ARD und meinem Team», erklärt Carolin Kebekus in einem Statement.