«Die Carolin Kebekus Show»: Sieben neue Folgen starten brandaktuell

Carolin Kebekus (45) meldet sich mit voller Wucht zurück. Ab 9. April sind sieben neue Folgen der «Carolin Kebekus Show» in der ARD Mediathek abrufbar – wöchentlich ab 19.30 Uhr. Ab 23:35 Uhr ist die jeweilige Episode auch im Ersten zu sehen. Den Auftakt macht eine Folge, die es in sich hat: Thema ist «Female Rage» – weibliche Wut als gesellschaftliche Kraft und persönlicher Ausdruck.