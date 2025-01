«Die Chemo hat die Schilddrüse zerstört»: Katerina Jacob hat Hashimoto

Ihren Humor hat die Schauspielerin nicht verloren, die am Freitag (24.1.) um 20:15 Uhr im Ersten in einer neuen Ausgabe der Serie «Anna und ihr Untermieter» zu sehen ist. In «Plötzlich Schwiegermutter» bekommt es ihre Figur Anna mit dem zukünftigen Schwiegervater ihrer Tochter zu tun. Auch in Katerina Jacobs eigener Familie geht es mitunter turbulent zu, wie sie ebenfalls im Interview verrät. Den Partner ihrer Tochter Josephine Jacob (43), Schauspieler Roger Cross (55), hat sie das erste Mal in einem Raumschiff gesehen.