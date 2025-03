«Die Dornenvögel»-Star: Richard Chamberlain mit 90 Jahren gestorben

Aktiv bis ins hohe Alter

Auch im hohen Alter war Richard Chamberlain noch in diversen Produktionen zu sehen. Er kehrte regelmässig zum Theater wie zum Broadwaystück «My Fair Lady» zurück und blieb dem Publikum durch Gastauftritte in Serien wie «Will & Grace» und «Desperate Housewives» erhalten. In den letzten Jahren trat er in David Lynchs «Twin Peaks»–Revival (2017) auf und war noch 2021 in dem Drama «Echoes of the Past» zu sehen.